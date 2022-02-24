Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%

Индекс РТС за сегодня опустился ниже 700 пунктов, что произошло впервые с февраля 2016 года. Индекс Мосбиржи опустился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным торгов на 11:30 мск, индекс Мосбиржи снизился на 45,2% — до 1 690,32 пункта, а индекс РТС упал на 48,12% — до 624,75 пункта.

В ходе валютных торгов на Мосбирже рубль слабеет по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах. По данным на 10:00 мск, доллар на Мосбирже торговался по 89,6 рубля (+10,4%), евро — по 99,99 рубля (+9,04%). По состоянию на 10:21 мск курс доллара находится на уровне 87,99 рубля (+8,4%), курс евро — на отметке 98,9 рубля (+7,85%).