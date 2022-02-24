В МИД Белоруссии призвали граждан республики покинуть Украину

Такое решение внешнеполитическое ведомство приняло в связи с ситуацией в Незалежной. Людям рекомендуют не посещать страну "до стабилизации обстановки".

Министерство иностранных дел Белоруссии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В связи с развитием ситуации на Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки", — говорится в сообщении.