В МИД Белоруссии призвали граждан республики покинуть Украину
Такое решение внешнеполитическое ведомство приняло в связи с ситуацией в Незалежной. Людям рекомендуют не посещать страну "до стабилизации обстановки".
Министерство иностранных дел Белоруссии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"В связи с развитием ситуации на Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки", — говорится в сообщении.
Также внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует гражданам Белоруссии, находящимся в Незалежной, установить и поддерживать контакты с посольством республики в стране и главным консульским управлением МИД, которые работают в круглосуточном режиме и будут оказывать содействие.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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