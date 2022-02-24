Врач Давыдов предупредил о мошенниках, обещающих вылечить рак

Часто недобросовестные клиники обещают выздоровление безнадёжным онкобольным и дают позитивный прогноз течения рака, оперируя сложными названиями и терминами. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2" Михаил Давыдов.

"Бывает, что люди сами рады обманываться, если им дают хоть какую-то надежду. Например, была одна пациентка — молодая женщина 30 лет с раком молочной железы. Опухоль нашли поздно, прогноз был не самый лучший. После постановки диагноза она прожила пять лет. На последних этапах лечения, когда мы сказали, что ничего уже не сможем сделать для того, чтобы изменить ситуацию, её мать отказывалась верить и повезла дочь за границу, где ей пообещали не просто продление жизни, а выздоровление", — пояснил Давыдов.

Специалист добавил, что самая большая опасность в данном случае заключается не в том, что люди отдают мошенникам свои деньги, а в потере времени.

"Злокачественные опухоли могут протекать стремительно, после обнаружения новообразования лечение нужно начинать немедленно, даже если мы говорим о последних стадиях. Это позволит в каких-то случаях победить болезнь, в каких-то значительно продлить срок и улучшить качество жизни. К сожалению, рак нельзя победить ни отварами, ни примочками, ни изменением образа питания", — подчеркнул эксперт.

Давыдов добавил: самое главное, что следует запомнить тому, кому диагностировали онкологическое заболевание, — не стоит отчаиваться. В то же время не стоит верить в чудо. Надо запомнить, что злокачественные опухоли поддаются лечению, во многих случаях успешно, но только традиционными методами.