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24 февраля, 10:33

Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим"

Всех граждан, кто имеет боевой опыт, украинский лидер также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к "защите суверенитета" привлекаются и ветераны МВД Незалежной.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/glava-derzhavi-zustrivsya-z-kursantami-ta-liceyistami-vijsko-4385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис Президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Украинские власти готовы выдавать оружие всем, кто желает встать "на защиту суверенитета страны". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет", — сказал украинский лидер на брифинге.

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Всех граждан Украины, кто имеет боевой опыт, Зеленский также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к этому привлекаются ветераны МВД Незалежной.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Наталья Исакова

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