Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим"

Всех граждан, кто имеет боевой опыт, украинский лидер также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к "защите суверенитета" привлекаются и ветераны МВД Незалежной.

Украинские власти готовы выдавать оружие всем, кто желает встать "на защиту суверенитета страны". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет", — сказал украинский лидер на брифинге.