Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим"
Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Всех граждан, кто имеет боевой опыт, украинский лидер также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к "защите суверенитета" привлекаются и ветераны МВД Незалежной.
Украинские власти готовы выдавать оружие всем, кто желает встать "на защиту суверенитета страны". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет", — сказал украинский лидер на брифинге.
Всех граждан Украины, кто имеет боевой опыт, Зеленский также призвал к обороне. В частности, как он добавил, к этому привлекаются ветераны МВД Незалежной.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.