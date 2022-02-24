"Войны не будет": Психолог Зберовский рассказал, как не впадать в панику из-за событий в Донбассе

Не стоит пытаться оценивать происходящее, лучше занять наблюдательную позицию, считает эксперт. По его мнению, все события в конечном счёте ограничатся "достаточно быстрой и короткой спецоперацией".

Сегодня мир переживает череду непростых и стрессовых событий в связи с ситуацией на Украине и в республиках Донбасса. О том, как не поддаваться тревоге и панике, рассказал психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

У многих людей, как отметил профессор, при упоминании о военных операциях невольно возникают ассоциации с Великой Отечественной войной. Поэтому, по словам специалиста, не стоит запугивать себя "картинками из прошлого".

"Сейчас совершенно не та ситуация. Не накручивайте себя образами, которые не относятся к современному дню. Войны в классическом понимании не будет — бомбардировок городов, карточек и хлеба по талонам", — цитирует телеканал "360" Зберовского.