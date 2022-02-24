"Войны не будет": Психолог Зберовский рассказал, как не впадать в панику из-за событий в Донбассе
Не стоит пытаться оценивать происходящее, лучше занять наблюдательную позицию, считает эксперт. По его мнению, все события в конечном счёте ограничатся "достаточно быстрой и короткой спецоперацией".
Сегодня мир переживает череду непростых и стрессовых событий в связи с ситуацией на Украине и в республиках Донбасса. О том, как не поддаваться тревоге и панике, рассказал психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.
У многих людей, как отметил профессор, при упоминании о военных операциях невольно возникают ассоциации с Великой Отечественной войной. Поэтому, по словам специалиста, не стоит запугивать себя "картинками из прошлого".
"Сейчас совершенно не та ситуация. Не накручивайте себя образами, которые не относятся к современному дню. Войны в классическом понимании не будет — бомбардировок городов, карточек и хлеба по талонам", — цитирует телеканал "360" Зберовского.
Также в ближайшие недели не стоит пытаться оценивать происходящее, лучше занять наблюдательную позицию, считает психолог. По его мнению, все события в конечном счёте ограничатся "достаточно быстрой и короткой военной операцией". Вместе с тем Зберовский посоветовал не бежать "скупать доллары и не делать запасы гречки". Подобные действия, как он указал, только усилят всеобщую истерию.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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