В ведомстве считают, что украинские силовики попытаются обвинить Москву в массовых жертвах среди гражданского населения Незалежной.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят провокации на территории страны. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, они будут связаны с постановочными роликами о массовых жертвах среди мирного населения Незалежной.

"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъёмки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал Конашенков.