В Минобороны РФ предупредили о готовящихся провокациях СБУ против России
Фото © ТАСС / Палинчак Михаил
В ведомстве считают, что украинские силовики попытаются обвинить Москву в массовых жертвах среди гражданского населения Незалежной.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят провокации на территории страны. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, они будут связаны с постановочными роликами о массовых жертвах среди мирного населения Незалежной.
"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъёмки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал Конашенков.
По его словам, снятые записи, предположительно, будут распространяться через специальные телеграм-каналы и соцсети, которые находятся под контролем киевской власти. Главной целью таких провокаций является обвинение России "в неизбирательности ударов для запугивания мирного населения", подчеркнул Конашенков.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.