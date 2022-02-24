Сенатор Широков убеждён, что украинским военным предоставят гуманитарные коридоры

Как подчеркнул парламентарий, сейчас наша страна решает две главные задачи — это "демилитаризация" и "денацификация" Украины. По его словам, Москва будет действовать, пока не достигнет этого.

Целью специальной военной операции, которую проводит Россия в республиках Донбасса, не является уничтожение людей. Поэтому если украинские силовики попросят о создании гуманитарного коридора, то он будет предоставлен. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

Как он подчеркнул, сейчас Россия решает две основные задачи — это "демилитаризация" и "денацификация" Украины. По словам сенатора, Москва будет действовать до той поры, пока не достигнет этих целей. При этом он подчеркнул, что Российские вооружённые силы "крайне щадяще" наносят необходимые удары, поражая лишь точки украинских бойцов.

"Никаким образом не подвергаются опасности жилые кварталы, то есть обычные рядовые жители Украины. <...> В соответствии с обращением президента РФ Владимира Путина те военнослужащие Украины, которые не будут противодействовать проведению специальной операции и сложат оружие, могут уйти домой. В этом смысле, когда украинские военные запрашивают гуманитарные коридоры для того, чтобы сложить оружие и выйти из зоны непосредственного столкновения, убеждён, такие коридоры будут предоставлены", — сказал Широков в беседе с Лайфом.

Собеседник считает, что именно США пытались сформировать из Украины антироссийское государство. В связи с этим он убеждён, что российская сторона должна осуществить подавление режима.