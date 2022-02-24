Сенатор Широков убеждён, что украинским военным предоставят гуманитарные коридоры
Как подчеркнул парламентарий, сейчас наша страна решает две главные задачи — это "демилитаризация" и "денацификация" Украины. По его словам, Москва будет действовать, пока не достигнет этого.
Целью специальной военной операции, которую проводит Россия в республиках Донбасса, не является уничтожение людей. Поэтому если украинские силовики попросят о создании гуманитарного коридора, то он будет предоставлен. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.
Как он подчеркнул, сейчас Россия решает две основные задачи — это "демилитаризация" и "денацификация" Украины. По словам сенатора, Москва будет действовать до той поры, пока не достигнет этих целей. При этом он подчеркнул, что Российские вооружённые силы "крайне щадяще" наносят необходимые удары, поражая лишь точки украинских бойцов.
"Никаким образом не подвергаются опасности жилые кварталы, то есть обычные рядовые жители Украины. <...> В соответствии с обращением президента РФ Владимира Путина те военнослужащие Украины, которые не будут противодействовать проведению специальной операции и сложат оружие, могут уйти домой. В этом смысле, когда украинские военные запрашивают гуманитарные коридоры для того, чтобы сложить оружие и выйти из зоны непосредственного столкновения, убеждён, такие коридоры будут предоставлены", — сказал Широков в беседе с Лайфом.
Собеседник считает, что именно США пытались сформировать из Украины антироссийское государство. В связи с этим он убеждён, что российская сторона должна осуществить подавление режима.
"Ещё раз повторю, что цель России — это устранение антинародного, проамериканского, прозападного политического режима, который напичкивал страну оружием", — заключил парламентарий.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ