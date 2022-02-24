"Всё будет постепенно отменяться": Иммунолог Болибок оценил вероятность отказа от коронавирусных ограничений в России

Эпидемиологическая ситуация позволяет говорить о возможном отказе от всех коронавирусных ограничений, однако необходимо следить за своевременной ревакцинацией населения. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".

"У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что всё будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остаётся: мы убедились, что вакцина защищает от тяжёлого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить", — заявил Болибок.

Врач отметил, что с учётом возможности выдачи QR-кода о наличии антител в ближайшее время может выявиться значительное количество людей с иммунитетом: речь идёт о 85–90 процентах от всего населения. По мнению иммунолога, эти цифры являются достаточными, чтобы отказаться от ограничений.

Специалист добавил, что стоит внимательно следить за тем, как коронавирус распространяется среди детей.

"У нас у детей нет иммунитета, потому что мы их не прививаем. Если идёт вспышка в учебном заведении или детском учреждении, то надо закрывать либо группу, либо садик, либо школу целиком. Это то, что было записано в документах. Было записано не под ковид, а ещё раньше. И это было очень разумное требование, которое надо чётко исполнять. Есть вспышка — закрываем школу или детский сад", — заключил эксперт.