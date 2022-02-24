В Киеве некоторые банкоматы перестали выдавать наличные
На экранах высвечивается сообщение, что такая ситуация продлится до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка. Часть терминалов не даёт снять больше трёх тысяч гривен.
Скопившаяся очередь у банкоматов в Киеве. Видео © t.me / shot_shot
В Киеве перестала работать часть банкоматов, у которых выстроились огромные очереди. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что у банкоматов стоит много людей. Надпись на экране одного из автоматов о том, что у клиента временно отсутствует возможность снять средства с карты. Это продлится до тех пор, пока на Украине не стабилизируется ситуация. Как сообщают жители Киева, некоторые банкоматы дают возможность снять лишь три тысячи гривен (более 8300 рублей) с одной карты.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Очереди у банкоматов в Киеве. Обложка © t.me / shot_shot