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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 09:46

В Киеве некоторые банкоматы перестали выдавать наличные

На экранах высвечивается сообщение, что такая ситуация продлится до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка. Часть терминалов не даёт снять больше трёх тысяч гривен.

Скопившаяся очередь у банкоматов в Киеве. Видео © t.me / shot_shot

В Киеве перестала работать часть банкоматов, у которых выстроились огромные очереди. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Очереди у банкоматов в Киеве. Фото © t.me / shot_shot
    Очереди у банкоматов в Киеве. Фото © t.me / shot_shot
  • Фотография экрана одного из банкоматов в Киеве. Фото © t.me / shot_shot
    Фотография экрана одного из банкоматов в Киеве. Фото © t.me / shot_shot

Очереди у банкоматов в Киеве. Фото © t.me / shot_shot

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На опубликованных кадрах видно, что у банкоматов стоит много людей. Надпись на экране одного из автоматов о том, что у клиента временно отсутствует возможность снять средства с карты. Это продлится до тех пор, пока на Украине не стабилизируется ситуация. Как сообщают жители Киева, некоторые банкоматы дают возможность снять лишь три тысячи гривен (более 8300 рублей) с одной карты.

В Киеве у банкоматов, в магазинах и на заправках образовались длинные очереди
В Киеве у банкоматов, в магазинах и на заправках образовались длинные очереди

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Очереди у банкоматов в Киеве. Обложка © t.me / shot_shot

Евгения Колесникова
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