В Киеве некоторые банкоматы перестали выдавать наличные

На экранах высвечивается сообщение, что такая ситуация продлится до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка. Часть терминалов не даёт снять больше трёх тысяч гривен.

На опубликованных кадрах видно, что у банкоматов стоит много людей. Надпись на экране одного из автоматов о том, что у клиента временно отсутствует возможность снять средства с карты. Это продлится до тех пор, пока на Украине не стабилизируется ситуация. Как сообщают жители Киева, некоторые банкоматы дают возможность снять лишь три тысячи гривен (более 8300 рублей) с одной карты.