В ЛДПР назвали спецоперацию в Донбассе примером дальновидной политики

В думской фракции партии подчеркнули, что гордятся Российской армией, которая защищает мирное население от геноцида.

Военная спецоперация по защите Донбасса, объявленная президентом России Владимиром Путиным, — это миротворческая миссия, которая является ярким примером дальновидной политики. Об этом заявили в думской фракции ЛДПР.

"Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале фракции.