В ЛДПР назвали спецоперацию в Донбассе примером дальновидной политики
В думской фракции партии подчеркнули, что гордятся Российской армией, которая защищает мирное население от геноцида.
Военная спецоперация по защите Донбасса, объявленная президентом России Владимиром Путиным, — это миротворческая миссия, которая является ярким примером дальновидной политики. Об этом заявили в думской фракции ЛДПР.
"Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале фракции.
Депутаты добавили, что гордятся Российской армией, которая обеспечивает безопасность в Донбассе, "защищая местное население от геноцида, организованного украинскими националистами". В ЛДПР также напомнили, что последней каплей стали заявления о восстановлении на территории Украины ядерного оружия, что полностью разрушало концепцию обороны России.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / БелТА / Рамиль Насибулин