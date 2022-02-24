Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
По словам президента страны Владимира Зеленского, сегодняшнее утро "вошло в историю".
Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил на брифинге в четверг президент страны Владимир Зеленский.
"Это утро вошло в историю. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы", — сказал он.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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