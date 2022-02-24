Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил на брифинге в четверг президент страны Владимир Зеленский.

"Это утро вошло в историю. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы", — сказал он.