Желающие покинуть Украину образовали гигантскую пробку на границе со Словакией

Судя по кадрам с места, у погранперехода в Ужгороде скопились десятки автомобилей. Однако не уточняется, пропускают ли пограничники людей.

Ситуация на западной границе Украины. Видео © Telegram / "Политика страны"

На западной границе Украины образовались пробки из желающих уехать из страны в Словакию. Ролик с места опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".