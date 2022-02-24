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Опубликовано 24 февраля 2022, 09:50

Желающие покинуть Украину образовали гигантскую пробку на границе со Словакией

Судя по кадрам с места, у погранперехода в Ужгороде скопились десятки автомобилей. Однако не уточняется, пропускают ли пограничники людей.

Ситуация на западной границе Украины. Видео © Telegram / "Политика страны"

На западной границе Украины образовались пробки из желающих уехать из страны в Словакию. Ролик с места опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".

На кадрах видно, что у погранперехода возле Ужгорода скопилось огромное количество машин. При этом, пропускают ли пограничники желающих покинуть страну, не уточняется.

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Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Telegram / "Политика страны"

Роман Имполитов
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