Лукашенко высказался о перспективах признания Белоруссией ДНР и ЛНР
По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска. Решение будет принято в ближайшее время.
Белоруссия в ближайшее время примет решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с военными в четверг. По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска.
"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — отметил он.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником. А утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
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