Лукашенко высказался о перспективах признания Белоруссией ДНР и ЛНР

По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска. Решение будет принято в ближайшее время.

Белоруссия в ближайшее время примет решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с военными в четверг. По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска.