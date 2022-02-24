Лукашенко высказался о перспективах признания Белоруссией ДНР и ЛНР

Белоруссия в ближайшее время примет решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с военными в четверг. По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — отметил он.