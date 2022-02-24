ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 10:14

Лукашенко высказался о перспективах признания Белоруссией ДНР и ЛНР

По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска. Решение будет принято в ближайшее время.

Белоруссия в ближайшее время примет решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с военными в четверг. По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня официального Минска.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — отметил он.

Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске
Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником. А утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

BannerImage

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar