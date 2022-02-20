Кем была первая жена Юрия Шевчука, которая "сгорела" от рака мозга в 24 года

Судьбоносная встреча

Эльмире Бикбовой едва исполнилось 17, когда состоялось их с Юрием Шевчуком знакомство. Девушка училась в обычной школе, а параллельно занималась танцами. Тренировки проходили в том же Уфимском доме культуры, где репетировала мало кому известная на тот момент рок-группа ДДТ. Шевчук был на 10 лет старше, но разница в возрасте не играла никакой роли. К тому же Эльмира уже проявила себя истинной поклонницей его творчества. В 1984 году за альбом "Периферия" музыканта начали травить и буквально выдавливать из родного города, а Бикбова с подругами сочинила письмо в защиту группы и собрала под ним подписи.

Эльмира Бикбова (справа) с подругами. Кадр из фильма "Актриса Весна. Эльмира Бикбова-Шевчук" © YouTube / Семейный портрет

"То ли умер, то ли выжил", — такие впечатления остались у Шевчука от первой встречи с Эльмирой. И даже несмотря на то, что ему всё же пришлось покинуть Уфу и поскитаться по другим городам (Свердловск, Череповец, Москва), Юрий периодически тайно наведывался в Башкирию, чтобы увидеть её. Влюблённых поддерживала и мама Эльмиры, которая, как и дочь, была неравнодушна к творчеству ДДТ. Единственное, о чём женщина переживала, — это образование дочери, но Шевчук дал слово не мешать учёбе Эльмиры и сдержал его.

Эльмира Бикбова и Юрий Шевчук. Кадр из фильма "Актриса Весна. Эльмира Бикбова-Шевчук" © YouTube / Семейный портрет

Актриса Весна

Эльмира с детства мечтала стать актрисой. После окончания школы отправилась в Москву, где подала документы в ГИТИС и во ВГИК. В первом вузе ей заявили, что пока не ведут приём новых студентов, а во второй девушка не прошла по конкурсу. Бикбова вернулась в Уфу и поступила на филфак местного университета. Но тяга к сцене взяла своё, и вскоре Эльмира перевелась в институт искусств. В то время Шевчук уже жил в Ленинграде, и девушка буквально разрывалась между двумя городами. В какой-то момент она даже бросила вуз и на время переехала к любимому, но потом вернулась, чтобы закончить учёбу.

Эльмира Бикбова на сцене. Кадр из фильма "Актриса Весна. Эльмира Бикбова-Шевчук" © YouTube / Семейный портрет

В 1986 году молодые люди поженились, но решили, что жить вместе начнут только после того, как Эльмира получит диплом. Девушка не только получила заветную корочку, но даже успела поработать в Башкирском государственном театре кукол. А 13 ноября 1987 года родился Петя Шевчук — сын уже известного музыканта и начинающей актрисы.

Эльмира Бикбова с сыном Петром. Кадр из фильма "Актриса Весна. Эльмира Бикбова-Шевчук" © YouTube / Семейный портрет

Вернее, Актрисы Весны — именно так Шевчук назвал посвящённую жене песню и альбом, в который вошла композиция. Пластинка вышла в ноябре 1992-го — спустя восемь месяцев после того, как Эльмиры не стало.

Навалилась беда

Любимую Шевчука забрал рак головного мозга, о котором узнали слишком поздно. Первые симптомы проявились во время репетиции спектакля, в котором Эльмира играла главную роль. Девушка пожаловалась на головные боли и онемение рук, и сначала её положили в отделение неврологии. Однако мама настояла, чтобы дочери сделали снимок головы. Предчувствие её не обмануло: в мозге Бикбовой нашли опухоль размером со спичечный коробок. За рубежом вроде бы могли сделать операцию, но собрать необходимые 20 тысяч долларов просто не получилось. А помощь, которую девушке оказали в Союзе, была тщетной: Бикбова "сгорела" всего за пару месяцев. Эльмире было 24 года.

Эльмира Бикбова в больнице. Кадр из фильма "Актриса Весна. Эльмира Бикбова-Шевчук" © YouTube / Семейный портрет