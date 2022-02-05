Российские знаменитости, которых не стало в январе 2022 года

Виктор Санеев (76 лет)

Виктор Санеев. Фото © Wikimedia Commons

Легендарный советский легкоатлет скончался 3 января в Австралии, где жил и работал преподавателем после распада СССР. На счету Санеева — три олимпийских золота в тройном прыжке (1968, 1972, 1976 годы), и это достижение до сих пор никто не превзошёл. За время своей спортивной карьеры он трижды устанавливал мировые рекорды, а за характерные особенности победных выступлений Санеева прозвали "асом последней попытки".

Анатолий Квашнин (75 лет)

Анатолий Квашнин. Фото © Wikimedia Commons

Генерал армии, Герой России Анатолий Васильевич Квашнин с 1997 по 2004 год занимал должность начальника Генштаба. Ему довелось руководить боевыми действиями во время вооружённых конфликтов в Чечне и Дагестане. С 2004 по 2010 год работал полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. В декабре прошлого года Квашнин заболел ковидом. Его состояние стремительно ухудшалось, и в ночь на 7 января он скончался от инфаркта.

Михаил Зеленский (46 лет)

Михаил Зеленский. Фото © Instagram / mikhail_zelenskiy

Весть о смерти популярного журналиста и телеведущего, работавшего на ВГТРК, потрясла его родных, близких и коллег в ночь с 11 на 12 января. Зеленский вместе с женой отдыхал в Доминиканской Республике. По официальной версии, у него случился сердечный приступ, врачи не смогли ничего сделать. По словам специалистов, причиной послужили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Михаил известен по программам "Вести", "Форт Боярд", "Танцы на льду". "Прямой эфир". Является автором документального фильма "Валаам. Остров спасения".

Леонид Куравлёв (85 лет)

Леонид Куравлёв. Фото © Wikimedia Commons / Игорь Верещагин

Всенародно любимый актёр ушёл из жизни 30 января. С прошлого лета он жил в доме престарелых. 5 января Куравлёва госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией. Затем Леонида Вячеславовича перевели в хоспис, где врачи диагностировали у него деменцию и повреждение сосудов головного мозга. Артист скончался от остановки сердца. В памяти зрителей навсегда останутся его роли в таких фильмах, как "Живёт такой парень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня".

Виктор Мережко (84 года)

Виктор Мережко. Фото © Wikimedia Commons / Евгения Давыдова