Российские знаменитости, которых не стало в январе 2022 года
Год стартовал с печальных новостей для родных и близких, а также поклонников этих людей, которые приобрели широкую известность в родной стране и даже за рубежом.
Виктор Санеев (76 лет)
Виктор Санеев. Фото © Wikimedia Commons
Легендарный советский легкоатлет скончался 3 января в Австралии, где жил и работал преподавателем после распада СССР. На счету Санеева — три олимпийских золота в тройном прыжке (1968, 1972, 1976 годы), и это достижение до сих пор никто не превзошёл. За время своей спортивной карьеры он трижды устанавливал мировые рекорды, а за характерные особенности победных выступлений Санеева прозвали "асом последней попытки".
Анатолий Квашнин (75 лет)
Анатолий Квашнин. Фото © Wikimedia Commons
Генерал армии, Герой России Анатолий Васильевич Квашнин с 1997 по 2004 год занимал должность начальника Генштаба. Ему довелось руководить боевыми действиями во время вооружённых конфликтов в Чечне и Дагестане. С 2004 по 2010 год работал полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. В декабре прошлого года Квашнин заболел ковидом. Его состояние стремительно ухудшалось, и в ночь на 7 января он скончался от инфаркта.
Михаил Зеленский (46 лет)
Весть о смерти популярного журналиста и телеведущего, работавшего на ВГТРК, потрясла его родных, близких и коллег в ночь с 11 на 12 января. Зеленский вместе с женой отдыхал в Доминиканской Республике. По официальной версии, у него случился сердечный приступ, врачи не смогли ничего сделать. По словам специалистов, причиной послужили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Михаил известен по программам "Вести", "Форт Боярд", "Танцы на льду". "Прямой эфир". Является автором документального фильма "Валаам. Остров спасения".
Леонид Куравлёв (85 лет)
Леонид Куравлёв. Фото © Wikimedia Commons / Игорь Верещагин
Всенародно любимый актёр ушёл из жизни 30 января. С прошлого лета он жил в доме престарелых. 5 января Куравлёва госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией. Затем Леонида Вячеславовича перевели в хоспис, где врачи диагностировали у него деменцию и повреждение сосудов головного мозга. Артист скончался от остановки сердца. В памяти зрителей навсегда останутся его роли в таких фильмах, как "Живёт такой парень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня".
Виктор Мережко (84 года)
Виктор Мережко. Фото © Wikimedia Commons / Евгения Давыдова
Советский и российский сценарист и режиссёр умер в один день с Куравлёвым. Из-под пера Мережко вышли сценарии к таким фильмам, как "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Курочка-ряба", а также к мультфильмам "Василиса Прекрасная", "Премудрый пескарь" и "Кот Котофеевич". Народный артист России выступал резко против принудительной вакцинации от коронавируса. Именно осложнения этой болезни в итоге и послужили причиной смерти Виктора Ивановича.
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