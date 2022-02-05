Сколько лет на самом деле было этим героям советского кино и актёрам, которые их сыграли

Мымра / Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих в роли Мымры. Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"

Людмила Прокофьевна Калугина — директор "статистического учреждения" в Москве, которая из строгой, неприметной и одинокой женщины (подчинённые называют её попросту — Мымрой) превращается в миловидную, элегантную и окрылённую любовью даму. Героине Фрейндлих по сюжету было всего 36 лет, в то время как самой актрисе на момент съёмок исполнилось 43 года.

Шурик / Александр Демьяненко

Александр Демьяненко в роли Шурика. Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" © "Кинопоиск"

Съёмки продолжения "Операции "Ы" стартовали в 1966 году. На роль полюбившегося зрителям Шурика вновь взяли Александра Демьяненко. В реальной жизни ему было 29 лет, а в новой картине, как и в предыдущей, актёр сыграл студента третьего курса (то есть, подразумевалось, что ему было около 20). В том числе для того, чтобы немного омолодить Демьяненко, ему нещадно обесцвечивали волосы, что часто приводило к ожогам кожи головы.

Жорж Милославский / Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв в роли Жоржа Милославского. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © "Кинопоиск"

Согласно первоисточнику — пьесам Михаила Булгакова "Блаженство" и "Иван Васильевич", — вору-домушнику Жоржу Милославскому по кличке Солист "около 30 лет". В комедию Леонида Гайдая этот персонаж перекочевал практически без изменений. Его сыграл 35-летний Леонид Куравлёв, который в результате создал один из самых каноничных образов, ассоциирующихся с Новым годом.

Доцент / Евгений Леонов

Евгений Леонов в роли Доцента. Кадр из фильма "Джентльмены удачи " © "Кинопоиск"

Не все зрители помнят, что у вора-рецидивиста Доцента есть имя — Александр Александрович Белый. Согласно сценарию фильма, он родился в 1926 году. "Джентльмены удачи" были сняты в 1971-м, а значит, персонажу Евгения Леонова на экране было 45 лет. И это тот самый случай, когда возраст актёра и сыгранного им героя полностью совпал.

Евгений Лукашин / Андрей Мягков

Андрей Мягков в роли Евгения Лукашина. Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"