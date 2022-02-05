Сколько лет на самом деле было этим героям советского кино и актёрам, которые их сыграли
Все знают Мымру, Шурика и Доцента, но мало кто сможет назвать возраст этих героев и реальный возраст артистов в тот момент, когда они воплотили эти образы на экране.
Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"
Мымра / Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих в роли Мымры. Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"
Людмила Прокофьевна Калугина — директор "статистического учреждения" в Москве, которая из строгой, неприметной и одинокой женщины (подчинённые называют её попросту — Мымрой) превращается в миловидную, элегантную и окрылённую любовью даму. Героине Фрейндлих по сюжету было всего 36 лет, в то время как самой актрисе на момент съёмок исполнилось 43 года.
Шурик / Александр Демьяненко
Александр Демьяненко в роли Шурика. Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" © "Кинопоиск"
Съёмки продолжения "Операции "Ы" стартовали в 1966 году. На роль полюбившегося зрителям Шурика вновь взяли Александра Демьяненко. В реальной жизни ему было 29 лет, а в новой картине, как и в предыдущей, актёр сыграл студента третьего курса (то есть, подразумевалось, что ему было около 20). В том числе для того, чтобы немного омолодить Демьяненко, ему нещадно обесцвечивали волосы, что часто приводило к ожогам кожи головы.
Жорж Милославский / Леонид Куравлёв
Леонид Куравлёв в роли Жоржа Милославского. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © "Кинопоиск"
Согласно первоисточнику — пьесам Михаила Булгакова "Блаженство" и "Иван Васильевич", — вору-домушнику Жоржу Милославскому по кличке Солист "около 30 лет". В комедию Леонида Гайдая этот персонаж перекочевал практически без изменений. Его сыграл 35-летний Леонид Куравлёв, который в результате создал один из самых каноничных образов, ассоциирующихся с Новым годом.
Доцент / Евгений Леонов
Евгений Леонов в роли Доцента. Кадр из фильма "Джентльмены удачи " © "Кинопоиск"
Не все зрители помнят, что у вора-рецидивиста Доцента есть имя — Александр Александрович Белый. Согласно сценарию фильма, он родился в 1926 году. "Джентльмены удачи" были сняты в 1971-м, а значит, персонажу Евгения Леонова на экране было 45 лет. И это тот самый случай, когда возраст актёра и сыгранного им героя полностью совпал.
Евгений Лукашин / Андрей Мягков
Андрей Мягков в роли Евгения Лукашина. Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
Главному герою "Иронии судьбы" Жене Лукашину, живущему с мамой, — 36 лет. Когда фильм вышел на экраны, актёр Андрей Мягков был всего на два года старше своего персонажа. Артист признавался, что эта роль поставила крест на его карьере, потому что многие стали считать его алкоголиком. К тому же Мягков высказывался резко против ежегодной демонстрации картины по ТВ на Новый год.
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