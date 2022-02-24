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Опубликовано 24 февраля 2022, 10:40

Бербок заявила, что санкции против России могут сказаться и на Германии

Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL

Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL

Однако, по словам министра иностранных дел ФРГ, у мира и безопасности в Европе "нет ценника".

ЕС может ужесточить согласованные санкции против России из-за событий вокруг Донбасса, но Германия принимает во внимание, что ограничения могут иметь последствия и для Берлина. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Данный пакет может быть в любое время ужесточён... На национальном уровне мы также принимаем во внимание экономические последствия", — отметила она на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Однако, по её словам, у мира и безопасности в Европе "нет ценника".

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

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Александра Вишнякова
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