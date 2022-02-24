Бербок заявила, что санкции против России могут сказаться и на Германии

Однако, по словам министра иностранных дел ФРГ, у мира и безопасности в Европе "нет ценника".

ЕС может ужесточить согласованные санкции против России из-за событий вокруг Донбасса, но Германия принимает во внимание, что ограничения могут иметь последствия и для Берлина. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Данный пакет может быть в любое время ужесточён... На национальном уровне мы также принимаем во внимание экономические последствия", — отметила она на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.