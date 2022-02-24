Минобороны РФ: Народные милиции ДНР и ЛНР сформировали группировки войск
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Река Александр
В российском военном ведомстве также рассказали, что группы военных республик продолжают продвигаться на запад.
В Народной милиции ДНР и ЛНР сформировались группировки войск. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боёв по отражению агрессии ВСУ на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск", — сказал генерал-майор.
Конашенков также сообщил, что группировка ДНР на пути к городу Волноваха продвинулась до трёх километров, а группировка ЛНР, в свою очередь, двигаясь в сторону населённого пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 километра.
Ранее Игорь Конашенков также предупредил, что Служба безопасности Украины готовит информационные провокации, направленные на дискредитацию России и развёрнутой ею операции по защите Донбасса.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.