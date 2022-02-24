Минобороны РФ: Народные милиции ДНР и ЛНР сформировали группировки войск

В российском военном ведомстве также рассказали, что группы военных республик продолжают продвигаться на запад.

В Народной милиции ДНР и ЛНР сформировались группировки войск. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боёв по отражению агрессии ВСУ на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск", — сказал генерал-майор.

Конашенков также сообщил, что группировка ДНР на пути к городу Волноваха продвинулась до трёх километров, а группировка ЛНР, в свою очередь, двигаясь в сторону населённого пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 километра.