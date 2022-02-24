Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения

При этом руководитель республики отметил, что ситуация остаётся спокойной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения была приостановлена. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".