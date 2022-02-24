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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 10:50
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Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения

При этом руководитель республики отметил, что ситуация остаётся спокойной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения была приостановлена. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается ситуации в самой республике — она остаётся спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается", — сказал Пушилин.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Варвара Романова
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