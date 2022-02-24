Белоруссия решила закрыть часть воздушного пространства над страной

Данная мера будет действовать с 12:00 24 февраля 2022 года, в том числе по южной части государственной границы республики.

Власти Белоруссии приняли решение закрыть часть воздушного пространства над страной для гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба вооружённых сил республики.

"Принято решение о закрытии с 12:00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства... по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокого", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.