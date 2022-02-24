Белоруссия решила закрыть часть воздушного пространства над страной
Данная мера будет действовать с 12:00 24 февраля 2022 года, в том числе по южной части государственной границы республики.
Власти Белоруссии приняли решение закрыть часть воздушного пространства над страной для гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба вооружённых сил республики.
"Принято решение о закрытии с 12:00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства... по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокого", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне начавшейся военной операции по защите территорий Донбасса Росавиация на несколько дней приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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