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24 февраля, 11:15

Кремль негативно относится к перспективе личных санкций против Путина

Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте такой вариант обсуждают в Европарламенте, как писал Bloomberg.

В Кремле негативно относятся к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Негативно", ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции. Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте персональные санкции против президента России рассматривают евродепутаты, передаёт агентство Bloomberg.

Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Алексей Берковиц

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