Кремль негативно относится к перспективе личных санкций против Путина
Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте такой вариант обсуждают в Европарламенте, как писал Bloomberg.
В Кремле негативно относятся к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Негативно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции. Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте персональные санкции против президента России рассматривают евродепутаты, передаёт агентство Bloomberg.
Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин