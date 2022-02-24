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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:15

Кремль негативно относится к перспективе личных санкций против Путина

Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте такой вариант обсуждают в Европарламенте, как писал Bloomberg.

В Кремле негативно относятся к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Негативно", ответил он на соответствующий вопрос.

Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия
Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции. Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте персональные санкции против президента России рассматривают евродепутаты, передаёт агентство Bloomberg.

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Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Алексей Берковиц
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