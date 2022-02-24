Кремль негативно относится к перспективе личных санкций против Путина

Помимо премьер-министра Нидерландов Марка Рютте такой вариант обсуждают в Европарламенте, как писал Bloomberg.

В Кремле негативно относятся к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.