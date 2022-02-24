Политолог Светов спрогнозировал действия Киева на фоне спецоперации в Донбассе

Также эксперт отметил, что спецоперация в республиках позволит России избавиться от необходимости годами вести переговоры с "почти нулевым результатом".

После начала военной спецоперации РФ в Донбассе Украина будет ожидать всесторонней поддержки от Запада. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

"Сейчас будет ставка прежде всего на то, что Украине все обязаны оказывать всестороннюю помощь, и прежде всего в информационной войне, которая сегодня получит новый импульс: Украина предстанет в роли жертвы", — уточнил эксперт.

По словам Светова, США намерены оказать Незалежной информационную и санкционную поддержку, однако не стоит ожидать прямого вмешательства.

"Действия Украины — это требования созвать Совет Безопасности ООН, это просьба макрофинансовой помощи от Макрона, это разговоры, что Турция должна перекрыть черноморские проливы для прохода российских судов", — перечислил эксперт возможные шаги.