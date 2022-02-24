ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:14
5717

Политолог Светов спрогнозировал действия Киева на фоне спецоперации в Донбассе

Также эксперт отметил, что спецоперация в республиках позволит России избавиться от необходимости годами вести переговоры с "почти нулевым результатом".

После начала военной спецоперации РФ в Донбассе Украина будет ожидать всесторонней поддержки от Запада. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

"Сейчас будет ставка прежде всего на то, что Украине все обязаны оказывать всестороннюю помощь, и прежде всего в информационной войне, которая сегодня получит новый импульс: Украина предстанет в роли жертвы", — уточнил эксперт.

По словам Светова, США намерены оказать Незалежной информационную и санкционную поддержку, однако не стоит ожидать прямого вмешательства.

Военный журналист Ченнык предсказал крах украинской обороны через несколько дней
Военный журналист Ченнык предсказал крах украинской обороны через несколько дней

"Действия Украины — это требования созвать Совет Безопасности ООН, это просьба макрофинансовой помощи от Макрона, это разговоры, что Турция должна перекрыть черноморские проливы для прохода российских судов", — перечислил эксперт возможные шаги.

Светов также добавил, что спецоперация в Донбассе позволит России избавиться от необходимости годами вести переговоры с "почти нулевым результатом". Также он отметил, что Москва более не собирается "выслушивать нотации" по поводу своих действий.

Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим"
Зеленский пообещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим"

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar