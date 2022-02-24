Политолог Светов спрогнозировал действия Киева на фоне спецоперации в Донбассе
Также эксперт отметил, что спецоперация в республиках позволит России избавиться от необходимости годами вести переговоры с "почти нулевым результатом".
После начала военной спецоперации РФ в Донбассе Украина будет ожидать всесторонней поддержки от Запада. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и журналист Юрий Светов.
"Сейчас будет ставка прежде всего на то, что Украине все обязаны оказывать всестороннюю помощь, и прежде всего в информационной войне, которая сегодня получит новый импульс: Украина предстанет в роли жертвы", — уточнил эксперт.
По словам Светова, США намерены оказать Незалежной информационную и санкционную поддержку, однако не стоит ожидать прямого вмешательства.
"Действия Украины — это требования созвать Совет Безопасности ООН, это просьба макрофинансовой помощи от Макрона, это разговоры, что Турция должна перекрыть черноморские проливы для прохода российских судов", — перечислил эксперт возможные шаги.
Светов также добавил, что спецоперация в Донбассе позволит России избавиться от необходимости годами вести переговоры с "почти нулевым результатом". Также он отметил, что Москва более не собирается "выслушивать нотации" по поводу своих действий.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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