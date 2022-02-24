Песков: Сроки военной спецоперации по защите Донбасса определит Путин
Он добавил, что цели операции — демилитаризация и денацификация Украины: "и то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа".
Сроки военной спецоперации РФ по защите Донбасса определит верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что цели операции — демилитаризация и денацификация Украины: "И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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