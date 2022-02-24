Песков призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями о будущем Украины
Представитель Кремля отметил, что не может сейчас принимать участие в дискуссиях на тему возможной смены идеологии власти Незалежной.
В Кремле призвали не заниматься гипотетическими рассуждениями на тему будущего Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной смене идеологии украинской власти.
"Вы занимаетесь гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас", — сказал Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что ожидает от россиян поддержки спецоперации на Украине и в Донбассе. Он также уточнил, что сроки её проведения будут определены президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин