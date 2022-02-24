Россияне поддержат операцию на Украине и в Донбассе, считает Песков

В Кремле заявили, что уровень поддержки будет не меньшим, чем у решения признать независимость ЛНР и ДНР.

Большинство россиян поддержали решение о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и уровень поддержки решения о военной операции на Украине будет не ниже. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже", — уверен он.