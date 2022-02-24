Россияне поддержат операцию на Украине и в Донбассе, считает Песков
В Кремле заявили, что уровень поддержки будет не меньшим, чем у решения признать независимость ЛНР и ДНР.
Большинство россиян поддержали решение о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и уровень поддержки решения о военной операции на Украине будет не ниже. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже", — уверен он.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником. А утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Украины. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы страны, а гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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