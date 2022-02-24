Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о всеобщей мобилизации. Документ внёс в украинский парламент президент Владимир Зеленский.

"В Верховную раду внесён законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Рады.