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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:27
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Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. Фото © ТАСС / Zuma

Ранее в стране объявили военное положение на фоне начавшейся спецоперации России по защите Донбасса.

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о всеобщей мобилизации. Документ внёс в украинский парламент президент Владимир Зеленский.

"В Верховную раду внесён законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Рады.

Зеленский: Русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами
Зеленский: Русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне объявленной Россией спецоперации по защите Донбасса ввёл в стране военное положение и пообещал выдавать оружие "всем желающим".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Максим Плетнёв
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