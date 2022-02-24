Жители Донецка рассказали Лайфу о своих переживаниях на фоне операции РФ в Донбассе

Люди поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.

Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео © Telegram / SHOT

Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео опубликовал SHOT.

Жители полупустого города поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.

"Давно пора. Уже за восемь лет надоело всё. Все эти обстрелы. Нас только обстреляли дня два назад", — сокрушается пожилая жительница.

Жители региона рассказали о постоянном страхе, в котором они вынуждены существовать из-за продолжительного конфликта. При этом отметили, что в самом городе во время военной спецоперации тихо, звуки боя слышны в отдалении — у линии соприкосновения.