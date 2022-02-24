Жители Донецка рассказали Лайфу о своих переживаниях на фоне операции РФ в Донбассе
Люди поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.
Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео © Telegram / SHOT
Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео опубликовал SHOT.
Жители полупустого города поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.
"Давно пора. Уже за восемь лет надоело всё. Все эти обстрелы. Нас только обстреляли дня два назад", — сокрушается пожилая жительница.
Жители региона рассказали о постоянном страхе, в котором они вынуждены существовать из-за продолжительного конфликта. При этом отметили, что в самом городе во время военной спецоперации тихо, звуки боя слышны в отдалении — у линии соприкосновения.
"Там где-то бахает. А так нормально всё. В городе тихо, спокойно. Всё нормально", — рассказал местный житель.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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