ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:33
13686

Жители Донецка рассказали Лайфу о своих переживаниях на фоне операции РФ в Донбассе

Люди поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.

Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео © Telegram / SHOT

Жители Донецка рассказали о своих переживаниях на фоне военной спецоперации в Донбассе и общей ситуации в регионе. Видео опубликовал SHOT.

Жители полупустого города поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.

"Давно пора. Уже за восемь лет надоело всё. Все эти обстрелы. Нас только обстреляли дня два назад", — сокрушается пожилая жительница.

Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения
Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения

Жители региона рассказали о постоянном страхе, в котором они вынуждены существовать из-за продолжительного конфликта. При этом отметили, что в самом городе во время военной спецоперации тихо, звуки боя слышны в отдалении — у линии соприкосновения.

"Там где-то бахает. А так нормально всё. В городе тихо, спокойно. Всё нормально", — рассказал местный житель.

На Украине приостановили оказание плановой медпомощи
На Украине приостановили оказание плановой медпомощи

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar