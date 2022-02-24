Песков: Слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер сформулировал две задачи спецоперации в Донбассе, которую проводит РФ, — демилитаризация и денацификация.

Слово "оккупация" неприменимо к действиям России, которая проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо", — сказал он.