Песков: Слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер сформулировал две задачи спецоперации в Донбассе, которую проводит РФ, — демилитаризация и денацификация.
Слово "оккупация" неприменимо к действиям России, которая проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо", — сказал он.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин сформулировал две задачи российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик — это демилитаризация и денацификация. "Остальное уже это вопросы выбора украинского народа", — добавил он. Кроме того, Песков указал, что не может участвовать в "гипотетических рассуждениях" на тему того, поменяется ли что-то на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru