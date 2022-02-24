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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:48

Песков: Слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер сформулировал две задачи спецоперации в Донбассе, которую проводит РФ, — демилитаризация и денацификация.

Слово "оккупация" неприменимо к действиям России, которая проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо", — сказал он.

Песков: Сроки военной спецоперации по защите Донбасса определит Путин
Песков: Сроки военной спецоперации по защите Донбасса определит Путин

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин сформулировал две задачи российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик — это демилитаризация и денацификация. "Остальное уже это вопросы выбора украинского народа", — добавил он. Кроме того, Песков указал, что не может участвовать в "гипотетических рассуждениях" на тему того, поменяется ли что-то на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Александр Юнашев
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