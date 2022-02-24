Песков назвал ожидаемой реакцию рынков на проведение Россией спецоперации в Донбассе

Представитель Кремля отметил, что были предприняты все необходимые меры. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация "примет более спокойный и осознанный характер".

Столь "эмоциональная" реакция финансовой сферы на решение России о проведении военной спецоперации в республиках Донбасса, в принципе, была ожидаемой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта ситуация в финансовой сфере прогнозировалась, и для того, чтобы период эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, и тому подобное", — сказал на брифинге представитель Кремля.

Вместе с тем Песков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация "примет более спокойный и осознанный характер".