Песков назвал ожидаемой реакцию рынков на проведение Россией спецоперации в Донбассе
Представитель Кремля отметил, что были предприняты все необходимые меры. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация "примет более спокойный и осознанный характер".
Столь "эмоциональная" реакция финансовой сферы на решение России о проведении военной спецоперации в республиках Донбасса, в принципе, была ожидаемой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта ситуация в финансовой сфере прогнозировалась, и для того, чтобы период эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, и тому подобное", — сказал на брифинге представитель Кремля.
Вместе с тем Песков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация "примет более спокойный и осознанный характер".
Ранее Лайф сообщал, что индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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