Песков: Россия не окажется за железным занавесом

Представитель Кремля признал, что проблемы с определёнными государствами возникнуть могут, но так, по его словам, было и ранее.

Россия не окажется за железным занавесом после ситуации с признанием республик Донбасса и военной спецоперации по их защите. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого", — сказал он в беседе с журналистами.