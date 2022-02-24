Песков: Россия не окажется за железным занавесом
Представитель Кремля признал, что проблемы с определёнными государствами возникнуть могут, но так, по его словам, было и ранее.
Россия не окажется за железным занавесом после ситуации с признанием республик Донбасса и военной спецоперации по их защите. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого", — сказал он в беседе с журналистами.
Вместе с тем НАТО объявило о созыве экстренного заседания из-за военной спецоперации России, а в Европе предупредили, что готовы ввести против Москвы "самый жёсткий" пакет санкций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе