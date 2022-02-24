Песков: Демилитаризация Украины предполагает нейтрализацию её военного потенциала
Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной.
Демилитаризация Украины, обозначенная как одна из целей военной спецоперации РФ, предполагает нейтрализацию военного потенциала, наращённого Киевом с помощью Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощён, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", — отметил он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов