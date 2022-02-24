Песков: Будущее Украины зависит от выбора её народа
Представитель Кремля призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями на данную тему, отметив, что это является прерогативой жителей страны.
Дальнейшее будущее Украины будет зависеть от выбора граждан этой страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должно ли смениться правительство Незалежной.
"Остальное — это вопрос выбора украинского народа", — сказал журналистам представитель Кремля, перед этим напомнив о задачах военной спецоперации РФ по защите республик Донбасса.
Ранее Лайф сообщал, что депутат Рады Илья Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Парламентарий обвинил лидера Незалежной в "сегодняшнем кровопролитии" и заявил, что другого выхода, кроме как его отставки, нет. По словам депутата, после этого Киев должен сесть за стол переговоров.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Pixabay