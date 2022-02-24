Песков: Будущее Украины зависит от выбора её народа

Представитель Кремля призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями на данную тему, отметив, что это является прерогативой жителей страны.

Дальнейшее будущее Украины будет зависеть от выбора граждан этой страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должно ли смениться правительство Незалежной.

"Остальное — это вопрос выбора украинского народа", — сказал журналистам представитель Кремля, перед этим напомнив о задачах военной спецоперации РФ по защите республик Донбасса.