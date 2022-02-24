Песков: Будущее Украины зависит от выбора её народа

Дальнейшее будущее Украины будет зависеть от выбора граждан этой страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должно ли смениться правительство Незалежной.

"Остальное — это вопрос выбора украинского народа", — сказал журналистам представитель Кремля, перед этим напомнив о задачах военной спецоперации РФ по защите республик Донбасса.