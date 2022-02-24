В Петербург пришла необыкновенно ранняя весна
На юге города раньше срока пробились первые подснежники, а на Васильевском острове уже выросли грибы-сапрофиты.
В Северную столицу пришла необыкновенно ранняя весна. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Вероника Тарбаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"В этом году необыкновенно ранняя весна. Для нашего волшебного Петербурга это нормально. В 2016 году была та же самая ситуация, в 2007-м я точно наблюдала. Ждём весну, она пришла почти что", — заявила эксперт.
Она отметила, что о приходе весны "говорят" и птицы.
"Цесарки стали нести яйца, а они должны их нести в конце марта. Даже животные показывают, что встречаем весну", — добавила Тарбаева.
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