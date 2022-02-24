В Петербург пришла необыкновенно ранняя весна

В Северную столицу пришла необыкновенно ранняя весна. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Вероника Тарбаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"В этом году необыкновенно ранняя весна. Для нашего волшебного Петербурга это нормально. В 2016 году была та же самая ситуация, в 2007-м я точно наблюдала. Ждём весну, она пришла почти что", — заявила эксперт.

Она отметила, что о приходе весны "говорят" и птицы.

"Цесарки стали нести яйца, а они должны их нести в конце марта. Даже животные показывают, что встречаем весну", — добавила Тарбаева.