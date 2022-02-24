Политолог Шатилов рассказал, почему на самом деле Земан призвал отключить РФ от SWIFT
По словам специалиста, политик всегда воспринимался как пророссийский и за его заявлением стоит вполне очевидное обоснование. При этом эксперт подчеркнул, что такая мера вряд ли будет действенной.
Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT в целях сохранения своего рейтинга внутри страны. Об этом Лайфу рассказал политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
"То, что сейчас предлагает сделать Земан, который всегда воспринимался как пророссийский политик, я думаю, что это его желание в условиях такого жёсткого противостояния сохранить свои позиции внутри Чехии", — сказал эксперт.
Шатилов напомнил, что отключением от SWIFT Россию пугают ещё с 2014 года. Тогда это могло быть действительно серьёзным ударом по российской финансово-экономической системе, считает специалист. Однако сейчас реализация этой угрозы ударит скорее по Западу, подчеркнул политолог.
"Ко всему прочему, эффекта серьёзного не будет. Отключить можно, но вряд ли это будет действенно", — резюмировал Шатилов.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
Милош Земан. Обложка © ТАСС / Zuma