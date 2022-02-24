В УЕФА анонсировали внеочередное заседание исполкома из-за обстановки вокруг Украины
Мероприятие, на котором планируется оценить положение дел и "принять все необходимые меры", пройдёт завтра, 25 февраля, в 12:00 по московскому времени.
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о проведении 25 февраля экстренного заседания исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
"Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по мск), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.
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