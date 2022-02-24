В УЕФА анонсировали внеочередное заседание исполкома из-за обстановки вокруг Украины

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о проведении 25 февраля экстренного заседания исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по мск), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры", — говорится в сообщении.