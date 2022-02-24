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24 февраля, 12:20

Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 25 февраля более чем на 6 рублей

По данным регулятора, стоимость американской национальной валюты составила 86,93 рубля, а европейской — 97,77 рубля.

Официальный курс доллара на 25 февраля вырос на 6,5 рубля, а евро — на 6,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс национальной валюты США увеличился до 86,93 рубля за единицу. В то же время стоимость евро достигла отметки в 97,77 рубля.

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Обложка © Shutterstock

Светлана Оперук

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