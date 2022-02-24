Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 25 февраля более чем на 6 рублей

Официальный курс доллара на 25 февраля вырос на 6,5 рубля, а евро — на 6,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс национальной валюты США увеличился до 86,93 рубля за единицу. В то же время стоимость евро достигла отметки в 97,77 рубля.