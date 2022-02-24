ФСБ России: Украинские пограничники покинули подразделения на границе с РФ

Как сообщили в ведомстве, к 13:00 по московскому времени все места дислокации силовиков Незалежной были освобождены.

Украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.