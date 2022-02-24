ФСБ России: Украинские пограничники покинули подразделения на границе с РФ
Как сообщили в ведомстве, к 13:00 по московскому времени все места дислокации силовиков Незалежной были освобождены.
Украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.
Ранее главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык предсказал крах украинской обороны через несколько дней.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka