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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 12:01

Песков перенаправил военным вопрос о границах проведения спецоперации в Донбассе

Также пресс-секретарь президента переадресовал вопрос об участии в спецоперации Вооружённых сил Белоруссии, отметив, что Кремлю "не с руки" это комментировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о границах проведения специальной военной операции РФ в Донбассе и перенаправил его Вооружённым силам РФ.

"Вопросы к военным", — сказал он, отвечая, будет ли спецоперация ограничиваться пределами ДНР и ЛНР.

Песков: Слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине
Песков: Слово "оккупация" неприменимо к действиям России на Украине

Также Песков переадресовал военным вопрос об участии в спецоперации Вооружённых сил Белоруссии.

"По сути операции нам не с руки как-то это комментировать", — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Александр Юнашев
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