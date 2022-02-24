Песков перенаправил военным вопрос о границах проведения спецоперации в Донбассе

Также пресс-секретарь президента переадресовал вопрос об участии в спецоперации Вооружённых сил Белоруссии, отметив, что Кремлю "не с руки" это комментировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о границах проведения специальной военной операции РФ в Донбассе и перенаправил его Вооружённым силам РФ.

"Вопросы к военным", — сказал он, отвечая, будет ли спецоперация ограничиваться пределами ДНР и ЛНР.

Также Песков переадресовал военным вопрос об участии в спецоперации Вооружённых сил Белоруссии.