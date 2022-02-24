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24 февраля, 12:23

В Киевской области упал самолёт Вооружённых сил Украины, есть жертвы

Воздушное судно рухнуло между сёлами Жуковцы и Триполье, на его борту находилось 14 человек.

<p>Кадр с места крушения самолёта Ан-26 ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/uniannet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УНИАН — новости Украины</a></p>

Кадр с места крушения самолёта Ан-26 ВСУ. Фото © Telegram / УНИАН — новости Украины

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал в Киевской области Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Незалежной.

Сообщается, что воздушное судно рухнуло между сёлами Жуковцы и Триполье. В результате крушения, по предварительным данным, погибло пять человек.

"Между сёлами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал с последующим возгоранием военный самолёт ВСУ, на борту было 14 человек. Вследствие чего погибло пять человек", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолёте. Информацию том, что это якобы удалось силам противовоздушной обороны ВСУ, передавало агентство Reuters.

Роман Имполитов

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