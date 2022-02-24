В Киевской области упал самолёт Вооружённых сил Украины, есть жертвы

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал в Киевской области Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Незалежной.

Сообщается, что воздушное судно рухнуло между сёлами Жуковцы и Триполье. В результате крушения, по предварительным данным, погибло пять человек.

"Между сёлами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал с последующим возгоранием военный самолёт ВСУ, на борту было 14 человек. Вследствие чего погибло пять человек", — говорится в сообщении.