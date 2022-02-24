МИД Украины начал эвакуацию своего посольства в Москве
При этом в министерстве уточнили, что консульские учреждения Незалежной в РФ продолжат работу в штатном режиме.
Посольство Украины в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Украина начала эвакуацию своего посольства в Москве. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
"МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве", — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточнили, что работа украинских консульств в России продолжается в штатном режиме.
Как сообщал Лайф, накануне российские дипломаты начали эвакуацию с Украины, а уже сегодня Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.