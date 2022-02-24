МИД Украины начал эвакуацию своего посольства в Москве

Украина начала эвакуацию своего посольства в Москве. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве", — говорится в сообщении.