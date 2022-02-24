Канцлер Австрии Нехаммер заявил о заморозке "Северного потока – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" заморожен в связи с военной операцией РФ по защите Донбасса. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на заседании Национального совета страны с посланием.

"Северный поток – 2" заморожен. Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путём насилия", — сказал он.