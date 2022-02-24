Канцлер Австрии Нехаммер заявил о заморозке "Северного потока – 2"
Такое решение было принято, чтобы показать России, что в Европе не собираются проявлять понимание к политике, которая "совершается путём насилия", добавил он.
Газопровод "Северный поток – 2" заморожен в связи с военной операцией РФ по защите Донбасса. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на заседании Национального совета страны с посланием.
"Северный поток – 2" заморожен. Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путём насилия", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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