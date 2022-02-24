Песков заявил о готовности Кремля общаться с Украиной на определённых условиях

Власти РФ выразили готовность вести диалог с украинским руководством, если Киев готов обсуждать вопросы, поставленные российской стороной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Кремле ранее уже формулировали ожидания по решению таких вопросов как нейтральный статус Незалежной и отказ от размещения ею на своей территории вооружений. Москва готова обсуждать с Киевом эти проблемы, если к этому готов сам Киев, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.