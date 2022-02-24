Песков заявил о готовности Кремля общаться с Украиной на определённых условиях
Пресс-секретарь президента напомнил, что ряд актуальных вопросов уже был сформулирован. В числе тем, в частности, отказ Незалежной от размещения на своей территории вооружений.
Власти РФ выразили готовность вести диалог с украинским руководством, если Киев готов обсуждать вопросы, поставленные российской стороной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Кремле ранее уже формулировали ожидания по решению таких вопросов как нейтральный статус Незалежной и отказ от размещения ею на своей территории вооружений. Москва готова обсуждать с Киевом эти проблемы, если к этому готов сам Киев, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", — сказал Песков.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил