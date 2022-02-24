Военный эксперт Коротченко: Первый этап спецоперации РФ в Донбассе практически завершён

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от задач Москвы. В частности, собеседник не исключил, что РФ станет реализовывать "самые решительные цели".

Первый этап российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины фактически завершён. Об этом в беседе с Лайфом сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он напомнил, что данная стадия заключается в том, чтобы лишить генеральный штаб ВСУ возможности централизованного управления войсками.

"Одновременно решена задача уничтожения военно-аэродромной сети Украины и её военно-воздушных сил. Ещё одна задача — уничтожение Военно-морских сил Украины и пунктов базирования. Она тоже решена. <...> И решена задача уничтожения системы ПВО и стартовых позиций оперативно-тактических ракет", — пояснил Коротченко.

В то же время, как отметил эксперт, российским военным удалось уничтожить украинские склады с боеприпасами и военной техникой. По словам собеседника, дальнейший исход развития событий зависит от целей Москвы. В частности, он не исключил, что российская сторона станет реализовывать "самые решительные военно-политические цели".

"Они (цели. — Прим. Лайфа) заключаются в вводе группировок западных войск России на территорию Украины как минимум на Юго-Восток и восток Украины. С тем чтобы линия разграничения прошла по Днепру, возможно, западнее, плюс выход на группировку российских войск в Приднестровье. Это может быть промежуточной либо финальной целью операции. Если задача стоит более глобально, то под контроль Вооружённых сил России перейдёт и Западная Украина", — предположил собеседник.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ сообщили о выводе из строя более 70 военных объектов Украины. Речь идёт об аэродромах, базах ВМС, а также о локаторах зенитно-ракетных комплексов ПВО и командных пунктах.