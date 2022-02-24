ФСБ показала последствия ракетного удара со стороны Украины по российскому судну в Азовском море
Наибольшие повреждения получила задняя часть нефтегруза, судя по всему, снаряд попал в корму. Также сообщалось об одном пострадавшем.
Последствия ракетного удара по российскому нефтегрузу SGV-FLOT. Видео © ЦОС ФСБ России
Появилось видео последствий ракетного удара со стороны Украины по российскому грузовому судну в Азовском море. Ролик опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На кадрах видно, что корабль под названием SGV-FLOT получил наибольшие повреждения с задней части. Судя по всему, снаряд попал в корму. При этом нефтегруз остаётся на плаву. Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ракетного удара.
Напомним, что всего под обстрел попали два российских гражданских грузовых судна в Азовском море. Как сообщали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю, огонь вёлся со стороны города Мариуполя.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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