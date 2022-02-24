ФСБ показала последствия ракетного удара со стороны Украины по российскому судну в Азовском море

Наибольшие повреждения получила задняя часть нефтегруза, судя по всему, снаряд попал в корму. Также сообщалось об одном пострадавшем.

Последствия ракетного удара по российскому нефтегрузу SGV-FLOT. Видео © ЦОС ФСБ России

Появилось видео последствий ракетного удара со стороны Украины по российскому грузовому судну в Азовском море. Ролик опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах видно, что корабль под названием SGV-FLOT получил наибольшие повреждения с задней части. Судя по всему, снаряд попал в корму. При этом нефтегруз остаётся на плаву. Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ракетного удара.