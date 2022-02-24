Кабмин: Россия сможет обеспечить финансовую систему в условиях санкций

В распоряжении России имеется достаточно ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы на фоне санкций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", — указывается в сообщении.

Вместе с тем кабмин подготовил чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и крупнейших компаний России от вероятных санкций и других угроз. В рамках данной работы были проведены имитационные стресс-тесты последствий после введения подобных ограничений.

Кроме того, на ближайшие недели аукционы, которые размещают облигации федерального займа, будут приостановлены. При этом на казначейском счёте федерального бюджета имеется более 4,5 трлн рублей. Минфин РФ и Центробанк продолжат внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках. Они при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.