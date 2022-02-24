Кабмин: Россия сможет обеспечить финансовую систему в условиях санкций
Правительство разработало чёткие планы, которые помогут защитить финрынки и крупнейшие компании РФ от возможных подобных ограничений против нашей страны и других угроз.
В распоряжении России имеется достаточно ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы на фоне санкций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", — указывается в сообщении.
Вместе с тем кабмин подготовил чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и крупнейших компаний России от вероятных санкций и других угроз. В рамках данной работы были проведены имитационные стресс-тесты последствий после введения подобных ограничений.
Кроме того, на ближайшие недели аукционы, которые размещают облигации федерального займа, будут приостановлены. При этом на казначейском счёте федерального бюджета имеется более 4,5 трлн рублей. Минфин РФ и Центробанк продолжат внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках. Они при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.
"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — заключила пресс-служба кабмина.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
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