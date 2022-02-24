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24 февраля, 14:20

Кабмин: Россия сможет обеспечить финансовую систему в условиях санкций

Правительство разработало чёткие планы, которые помогут защитить финрынки и крупнейшие компании РФ от возможных подобных ограничений против нашей страны и других угроз.

В распоряжении России имеется достаточно ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы на фоне санкций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", — указывается в сообщении.

Вместе с тем кабмин подготовил чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и крупнейших компаний России от вероятных санкций и других угроз. В рамках данной работы были проведены имитационные стресс-тесты последствий после введения подобных ограничений.

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Кроме того, на ближайшие недели аукционы, которые размещают облигации федерального займа, будут приостановлены. При этом на казначейском счёте федерального бюджета имеется более 4,5 трлн рублей. Минфин РФ и Центробанк продолжат внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках. Они при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — заключила пресс-служба кабмина.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

Обложка © Shutterstock

Светлана Оперук

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