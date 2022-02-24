В Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины
Правда, конкретные страны, куда могут направиться жители Незалежной, Урсула фон дер Ляйен не назвала.
Евросоюз готов принять беженцев с Украины в связи с проведением российской спецоперации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы готовы приветствовать и принять их", — сказала она.
Ранее Лайф писал, что желающие покинуть Украину образовали гигантскую пробку на границе со Словакией. Судя по кадрам с места, у погранперехода в Ужгороде скопились десятки автомобилей. Однако не уточняется, пропускают ли пограничники людей.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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