В Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины

Правда, конкретные страны, куда могут направиться жители Незалежной, Урсула фон дер Ляйен не назвала.

Евросоюз готов принять беженцев с Украины в связи с проведением российской спецоперации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы готовы приветствовать и принять их", — сказала она.