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Опубликовано 24 февраля 2022, 14:17

В Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины

Правда, конкретные страны, куда могут направиться жители Незалежной, Урсула фон дер Ляйен не назвала.

Евросоюз готов принять беженцев с Украины в связи с проведением российской спецоперации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы готовы приветствовать и принять их", сказала она.

Ранее Лайф писал, что желающие покинуть Украину образовали гигантскую пробку на границе со Словакией. Судя по кадрам с места, у погранперехода в Ужгороде скопились десятки автомобилей. Однако не уточняется, пропускают ли пограничники людей.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Fflickr / Cancillería del Ecuador

Алексей Берковиц
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