Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

В ведомстве отметили, что правоохранители предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.

Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения несогласованных массовых акций, призывы к которым участились в Сети из-за ситуации вокруг Украины, и ответственности за участие в них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"ГУ МВД РФ по Москве информирует граждан о том, что они (публичные мероприятия. — Прим. Лайфа) не были согласованы в установленном порядке с органами исполнительной власти. Предупреждаем, что проведение таких акций незаконно", — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что столичные полицейские предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства. В случае попыток проведения таких мероприятий организаторы и участники будут привлечены к ответственности, уточнили в пресс-службе.

О негативных последствиях участия в несогласованных митингах предупредили и в Прокуратуре Москвы. В ведомстве также отметили распространение в Сети информации с призывом к участию в публичном несогласованном мероприятии в центре Москвы 24 февраля.