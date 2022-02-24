Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
В ведомстве отметили, что правоохранители предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.
Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения несогласованных массовых акций, призывы к которым участились в Сети из-за ситуации вокруг Украины, и ответственности за участие в них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
"ГУ МВД РФ по Москве информирует граждан о том, что они (публичные мероприятия. — Прим. Лайфа) не были согласованы в установленном порядке с органами исполнительной власти. Предупреждаем, что проведение таких акций незаконно", — заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что столичные полицейские предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства. В случае попыток проведения таких мероприятий организаторы и участники будут привлечены к ответственности, уточнили в пресс-службе.
О негативных последствиях участия в несогласованных митингах предупредили и в Прокуратуре Москвы. В ведомстве также отметили распространение в Сети информации с призывом к участию в публичном несогласованном мероприятии в центре Москвы 24 февраля.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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