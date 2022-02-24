Экономист Кульбака заверил, что не стоит закупаться впрок на фоне новостей с Украины

Массового исчезновения с прилавков каких-либо категорий продуктов питания ожидать не стоит. Эксперт призвал не паниковать и отметил, что личные сбережения могут пригодиться в будущем.

В связи с российской спецоперацией на Украине и в Донбассе возможен рост цен на некоторые импортные товары, но закупаться впрок не стоит: сбережения могут пригодиться в будущем. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с "Вечерней Москвой".

"Вы сейчас закупитесь впрок, но завтра вам тоже на что-то надо будет жить. И завтра вам могут понадобиться деньги на какие-то другие траты. Поэтому в первую очередь надо сохранять спокойную голову — это самое главное", — сообщил специалист.