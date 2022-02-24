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Опубликовано 24 февраля 2022, 13:56

Экономист Кульбака заверил, что не стоит закупаться впрок на фоне новостей с Украины

Массового исчезновения с прилавков каких-либо категорий продуктов питания ожидать не стоит. Эксперт призвал не паниковать и отметил, что личные сбережения могут пригодиться в будущем.

В связи с российской спецоперацией на Украине и в Донбассе возможен рост цен на некоторые импортные товары, но закупаться впрок не стоит: сбережения могут пригодиться в будущем. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с "Вечерней Москвой".

"Вы сейчас закупитесь впрок, но завтра вам тоже на что-то надо будет жить. И завтра вам могут понадобиться деньги на какие-то другие траты. Поэтому в первую очередь надо сохранять спокойную голову — это самое главное", — сообщил специалист.

Кульбака добавил, что не стоит ожидать массового исчезновения с прилавков каких-либо категорий продуктов питания.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Pexels

Никита Осипов
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