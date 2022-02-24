Шойгу распорядился относиться к украинским военнослужащим с уважением
Глава Минобороны РФ также поручил обеспечить безопасные коридоры, чтобы солдаты, сложившие оружие, могли вернуться к своим семьям.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским солдатам. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"С учётом того что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением", — говорится в сообщении.
Шойгу также поручил командирам подразделений обеспечить безопасные коридоры для сложивших оружие украинцев, чтобы те могли без проблем вернуться к своим семьям.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka