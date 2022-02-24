Минобороны: Российский штурмовик Су-25 потерпел аварию в ходе спецоперации
Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части.
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию в ходе спецоперации на Украине, пилот катапультировался, он жив. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", — сказал Конашенков.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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